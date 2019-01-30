30 Января 2019
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Общество В России

Клиенты Сбербанка столкнулись с атаками мошенников с официальных номеров банка

Мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка: они звонят гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров 900 и +7 (495) 500-55-50, предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.

При этом они знают информацию о клиенте, вплоть до паспортных данных. Кроме того, "сотрудники" банка предоставляли информацию об остатках на счете или о последних трансакциях.

По мнению экспертов, такая осведомленность возможна только в случае получения данных нелегальным путем из банка, например, путем покупки у сотрудников.

В самом Сбербанке отметили, что при попытке несанкционированного снятия денег сотрудники финансовой организации сами не звонят клиенту - карта блокируется автоматически.

Ранее сообщалось об утечке базы данных сотрудников Сбербанка. Имена и адреса электронной почты примерно 420 тысяч сотрудников Сбербанка были выложены на специализированном форуме phreaker.pro.

По предварительным данным, причиной утечки могли стать "злонамеренные действия кого-то из действующих или бывших сотрудников" банка.

В Сбербанке не стали отрицать факта утечки. Однако в пресс-службе подчеркнули, что опубликованная информация не представляет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников и не несет угрозы клиентам банка.

В июле произошел сбой в работе "Сбербанк.Онлайн". По данным телеграмм-каналов, сбой был связан с тестированием возможности выгрузки отчетов по физлицам.

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Клиенты Сбербанка столкнулись с атаками мошенников с официальных номеров банка

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Теги: сбербанк, мошенники, номера



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