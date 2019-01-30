"Лишен неприкосновенности". СК подтвердил задержание сенатора КЧР

Следственный комитет подтвердил задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова в рамках расследования уголовного дела. Как сообщили в СК, задержание прошло как только Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности. В задержании принимали участие сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ. Об этом говорится в сообщении в Тwitter ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Ашурков может фигурировать в нескольких криминальных эпизодах, в том числе в организации преступного сообщества. Он был задержан прямо в зале заседаний, непосредственно перед этим заседание СФ было переведено в закрытый режим. Вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны

Ашурков заседает а Совете Федерации с сентября 2016 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике.