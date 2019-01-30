"Лишен неприкосновенности". СК подтвердил задержание сенатора КЧР

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО Северо-Кавказский ФО

"Лишен неприкосновенности". СК подтвердил задержание сенатора КЧР

Следственный комитет подтвердил задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова в рамках расследования уголовного дела. Как сообщили в СК, задержание прошло как только Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности. В задержании принимали участие сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ. Об этом говорится в сообщении в Тwitter ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Ашурков может фигурировать в нескольких криминальных эпизодах, в том числе в организации преступного сообщества. Он был задержан прямо в зале заседаний, непосредственно перед этим заседание СФ было переведено в закрытый режим. Вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны

Ашурков заседает а Совете Федерации с сентября 2016 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Лишен неприкосновенности". СК подтвердил задержание сенатора КЧР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Рауф Арашуков, следственный комитет, лишение неприкосновенности, задержание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2019 10:51 Мск Сенатор Арашуков задержан прямо в зале заседаний Совфеда

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 379

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети