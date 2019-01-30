Угрозы обрушения дома на улице Революции в Перми нет

Угрозы обрушения дома по улице Революции, 3/1 нет. Об этом сообщил глава администрации Свердловского района Перми Андрей Усов на встрече с жильцами дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

По предварительной информации, перекрытия технического этажа сложились из-за треснувшего шва ригеля. По какой причине разошелся шов на конструкции, предстоит определить специалистам дополнительно. Комплексное обследование дома будет проведено полностью – от подвала до кровли. Напомним, накануне стало известно, что на это уйдет около полутора месяцев.

В доме будут вестись работы по восстановлению перекрытий и кровли. Как только будет обеспечена безопасность проживания граждан, будет решен вопрос об их возвращении в квартиры. Компенсацию за съемное жилье пермяки получат из бюджета города. До 3 февраля жильцы в сопровождении спасателей могут забрать из квартир необходимые вещи.

На сегодняшний день в доме отключены только лифты, есть отопление и электроснабжение. Дом находится под охраной.