Мадуро заявил о готовности переговоров с оппозиционными силами Венесуэлы

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров, сообщает ТАСС.

При этом Мадуро отметил, что в беседе должны участвовать международные наблюдатели.

"Мы должны поговорить во благо Венесуэлы, для мира и будущего страны", - отметил политик.

По словам президента Венесуэлы, в мире есть несколько государств, которые открыто заявляют об озабоченности ситуацией в Венесуэле.

"Эти страны призывают нас к диалогу", - добавил Мадуро.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США уже признали легитимность действий Гуаидо.