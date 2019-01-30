Трещина обнаружена в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру

В разгонном блоке "Фрегат", с помощью которого планируется вывести на орбиту первые тестовые спутники OneWeb, обнаружили трещину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нескольких источников в ракетно-космической отрасли.

Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки был обнаружен в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Отверстие могло образоваться при транспортировке "Фрегата". Запуск спутников может быть сдвинут с конца февраля на март.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Основной задачей пуска было выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" №2-1.Однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат".

Позже в Роскосмосе выяснили, что неудачный запуск стал следствием ошибки в алгоритме разгонного блока "Фрегат", которую невозможно выявить существующими методиками.