Любовь и ненависть в Нефтеюганске. История с обысками расколола город

В Нефтеюганске наступил общественный раскол, и уж явно не идет речи о безоговорочной поддержке муниципальной власти, которую якобы "несправедливо прессанули". Пока силовые структуры молчат о причинах спецоперации, прошедшей 24 января, город разделился на близких к мэрии защитников градоначальника Сергея Дегтярева и тех, кто пытается добиться его отставки.

Первая группа включает в себя городской Общественный совет, который на днях выступил с обращением к федеральным исполнительным и правоохранительным органам, к нему примкнули городские депутаты, "единороссы" и "простые жители", которые ставят подписи под обращением в поддержку мэра. Однако противная сторона уверяет, что подписи – а их уже больше 4 тысяч – собраны принудительно с работников бюджетных учреждений.

Напомним, члены Общественного совета подготовили запрос во все вышестоящие инстанции с требованием дать разъяснения событиям 24 января, когда силовики без объяснения причин блокировали работу мэрии. В СМИ тут же разлетелась информация о том, что обыски связаны с делом о коррупции при продаже земель, сам глава задержан и может стать фигурантом уголовных дел по нескольким статьям. Активисты не только просят дать объяснения "обыскам", но и оценить действия окружных чиновников, которые могли быть "заказчиками" спецоперации. Прошла почти неделя, Сергей Дегтярев продолжает работу, "санкций" нет ни со стороны правоохранителей, ни со стороны властей округа.

Общественный совет также заявил, что "спланированную атаку" подтверждает тот факт, что якобы замгубернатора Алексей Шипилов демонстрировал публикации о задержании Дегтярова самому мэру и при этом требовал сложить полномочия.

Накануне и члены фракции "Единой России" в думе Нефтеюганска поддержали обращение Общественного совета. А региональное отделение "ЕР" не стало лишать его места в президиуме.

"Все присутствующие на заседании члены фракции политической партии "Единая Россия" в думе города проголосовали за то, чтобы поддержать инициативу общественников", – сообщила пресс-служба администрации. Фактически городские "единороссы" согласились с этим заявлением.

Поддержать мэра решили и горожане, неназванные общественники организовали сбор подписей под обращением в поддержку главы, в подписных листах уже 4700 фамилий.

Сторонников Дегтярева организаторы кампании ищут в рядах работников бюджетных учреждений, подписи собирают принудительно, заявила в беседе с Накануне.RU общественница Светлана Красильникова. По ее мнению, обращение общественного совета можно поддержать лишь в части жалобы на незаконное удержание сотрудников мэрии.

"Сбор подписей жителей якобы в поддержку этого обращения и лично мэра – полный бред. В городских сообществах в соцсетях нет ни одного комментария в защиту главы города. Более того, после информации о задержании Дегтярева за взятку люди предлагали провести народные гулянья по этому поводу. Подписные листы розданы во все бюджетные учреждения города, причем, в ряде случаев листы поступили без самого текста – непонятно, под чем предлагают подписаться. Некоторые отказываются подписывать даже под угрозой лишения премии", – говорит Красильникова.

Она не исключает, что предположения общественного совета об участии в спецоперации некоторых окружных чиновников могут оказаться верными, но, по ее словам, "устранить" мэра таким способом они могли решиться, в том числе, из-за назревшего недовольства работой Дегтярева.

"На конец 2018 г. в городе появились протестные настроения, уже были петиции за отставку главы. Чиновники просматривают соцсети и видят накал, возможно, в округе решили подхватить волну и развить ее уже в своих интересах. Мы несколько раз обращались к губернатору с просьбой принять меры в отношении нашего главы, который допустил полный развал ЖКХ, но каждый раз слышали, что нет юридических оснований. Но, возможно, в округе зрел негатив по отношению к Сергею Юрьевичу и был найден способ от него избавиться. Не исключаю, что режиссер всего этого события даже не ждал, что силовики найдут какие-то доказательства, а рассчитывал на общественный резонанс, на новую петицию за отставку главы", – предполагает она.

И такая петиция действительно появилась, сбор подписей запущен сегодня. Авторы требуют отстранить Дегтярева от работы на время проведения расследования и обвиняют Общественный совет в "защите коррупционеров".

"Дегтяревские общественники собирают подписи в поддержку мэра под девизом "Скажем беспределу нет!". Получается, то что творится в мэрии, доведшей богатый город "до ручки", это замечательно, а действиях правоохранителей – беспредел. Они уравнивают тех, кто стоит на страже закона, с бандитами. Вот это и есть настоящий беспредел! Правоохранительные органы необходимо избавить от давления, в том числе и со стороны продажных СМИ, и они должны провести объективное расследование. На период расследования мэра Дегтярева необходимо отстранить от должности и его обязанности должен исполнять человек, не связанный с мэрией", – говорится в петиции.

Между тем в социальных сетях гуляет фото жалобы сотрудников администрации Нефтеюганска, которые провели день в блокаде, на действия силовиков. Однако в пресс-службе администрации Накануне.RU опровергли наличие такого обращения.

Президент России Владимир Путин в свое время говорил, что не надо устраивать из задержания пиар-акцию, напоминает руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. Виноват мэр или нет, должен устанавливать суд, но вокруг нефтеюганской истории изначально было слишком много шума, отмечает политолог.

"Какие-то телеграм-каналы сообщили о деньгах, найденных в доме градоначальника, хотя хранение 10 тыс. долларов – не преступление. Другие написали о том, что Дегтяреву могут предъявить обвинение по статье "незаконное хранение оружия", третьи написали о заместителе мэра, который дал показания на главу администрации... Во всем этом видны элементы кампанейщины. "Избиение" муниципальных глав имело место по всей стране, на них спускали собак, но вы же понимаете, что борьба с коррупцией у нас имеет вынужденный характер и под "каток" попадают те, у кого не сложились отношения с кем-то из вышестоящих руководителей или глав силовых структур. Что произошло в Нефтеюганске: внутриэлитные разборки или борьба с коррупцией, я судить не готов", – поделился своим мнением с Накануне.RU политолог.