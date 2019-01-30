30 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

На Украине выдвинут "единый кандидат от юго-востока"

В Киеве прошел первый съезд "Оппозиционной платформы - За жизнь", который выдвинул кандидатуру Юрия Бойко в качестве "единого кандидата от юго-востока" на предстоящих президентских выборах. Впрочем, по-настоящему единым он не является. Лидер патрии "Наши" Евгений Мураев тоже баллотируется на выборах. Возможно, что также прибавится Александр Вилкул из "Оппозиционного блока".

Бойко заявил, что считает главным приоритетом преодоление бедности, но также пообещал начать "прямые переговоры для достижения мира". Это обещание записали в резолюции съезда.

Лидер "Украинского выбора" и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил создать в составе Украины Донецкий автономный регион.

На съезде выступили известные депутаты Рады Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин. Все они говорили в одном ключе. В целом повестка съезда точь-в-точь напоминала повестку бывшей Партии регионов: те же лозунги, цели, обещания - объединить страну, установить мир, нейтралитет, многовекторность, дать права регионам, а людям - социальные гарантии.

"Мы выступаем за мир, а нынешняя власть пять лет продолжает войну. Мы за объединение страны, а они раскалывают общество вопросами языка и религии. Мы за снижение тарифов, а они весной планируют очередное повышение", – сказал Бойко.

Главной проблемой для него будет оттягивание потенциальных голосов Мураевым и Вилкулом, что может помешать выйти во второй тур. В связи с этим в их адрес звучат обвинения в том, что в итоге они работают на президента Петра Порошенко, так как, не имея никаких шансов выйти во второй тур, они не дадут это сделать Бойко. Сейчас его рейтинг составляет около 12% и находится в пределах погрешности с шоуменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля. Главная интрига выборов - кто выйдет во второй тур вместе с Юлией Тимошенко.

Юрий Бойко, Украина(2019)|Фото: сайт "Оппозиционный платформы - За жизнь"

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На Украине выдвинут "единый кандидат от юго-востока"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Юрий Бойко



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