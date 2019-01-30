На Южном Урале школьница, которая сбила инспектора ДПС, избежала наказания

В Челябинске школьница, которая в ноябре прошлого года на "Мерседесе" сбила сотрудника ГИБДД, избежала наказание. К административной ответственности привлечена ее мама. Об этом сообщил прокурор региона Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла ночью 17 ноября на автодороге "Меридиан" в Челябинске - 15-летняя девочка сбила стажера ГИБДД, который потребовал водителя остановиться. Мужчина получил травмы - ссадины и ушибы. Ранее стало известно, что следователи проверяют полицейских, которые не заявили о факте наезда на стажера ДПС.

"Она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении нее было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Дело направлено в комиссию по делам несовершеннолетних. Мама привлечена к ответственности", - рассказал Лопин.

Известно, что следственный комитет провел проверку в отношении полицейских, но отказал в возбуждении уголовного дела.

"Следственным комитетом была проведена проверка, 26 января вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение отменено, материалы направили с требованием о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ", - добавил прокурор.