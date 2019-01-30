30 Января 2019
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Общество Свердловская область

Свердловские коммунисты присоединились к митингу против "мусорной реформы"

Свердловский обком КПРФ принял решение участвовать в митинге "Яблока" против мусорной реформы 3 февраля. Как сообщил на своей странице в социальной сети депутат-коммунист ЗакСО Александр Ивачев, они полностью разделяют требования и позицию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В КПРФ добавили, что они уже начали подготовку к всероссийской акции протеста, которая пройдет ровно через месяц - 3 марта.

"Уверен, при должном информировании мы сможем собрать на ней значительно больше людей. Кроме того наша фракция предприняла целый ряд действий, направленных на пересмотр тарифов и отсрочку реформы", - добавил депутат.

Напомним, что Екатеринбург присоединился к всероссийской крупномасштабной акции "Россия – не помойка". Митингующие выступают против высоких тарифов на вывоз отходов. По данным представителя партии "Яблоко" Ирины Скачковой, уральцы выйдут на митинг в жёлтых жилетах, по аналогии с экипировкой протестующих во Франции.

Согласованная акция пройдёт 3 февраля в 14.00 на Площади обороны.

Ранее стало известно, что протестовать будет и Нижний Тагил, экологический митинг там пройдет 3 февраля в 13.00 на площадке у памятника металлургам на Лисьей горе.

К настоящему моменту о намерении присоединиться к акции уже заявили 24 российских региона, 53 населенных пункта, общее число участников зависит от согласования митингов властями городов.

"Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле облсуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 150 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Недавно жители Екатеринбурга начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. Квитанцию Накануне.RU показала жительница Чкаловского района и добавила, что возмущена расценками. В графе сказано, что ставка тарифа по вывозу мусора составила 698 руб., а за троих человек, которые прописаны в квартире, надо отдать 446 руб.

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Свердловские коммунисты присоединились к митингу против "мусорной реформы"

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Теги: вывоз мусора, россия не помойка, жёлтые жилеты, мусорная реформа, митинг против мусорной реформы



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