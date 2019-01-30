При строительстве участка МЖД выявили ряд нарушений

Ростехнадзор выявил ряд нарушений требований законодательства при строительстве на участке ускоренного движения электричек "Москва-Одинцово" Московской железной дороги (МЖД), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Нарушения были обнаружены по результатам выездной проверки. "Были выявлены нарушения требований градостроительного законодательства, в том числе нарушения требований проектной документации, а также эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Также были допущены нарушения при строительстве главных путей на участке "Кунцево-I – станция Одинцово".

Согласно решению ведомства, к административной ответственности привлечены ОАО "РЖД", АО "РЖДстрой", ООО "Магистраль" и их должностные лица. Общая сумма наложенных штрафов составила 677 тыс. руб.