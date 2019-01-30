30 Января 2019
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Сенатор Арашуков задержан прямо в зале заседаний Совфеда

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Об этом сообщают источники информационных агентств.

По данным РИА Новости, это произошло в среду утром после начала заседания. Известно, что Арашукова задержали и вывели из зала.

Непосредственно перед задержанием пленарное заседание СФ было переведено в закрытый режим. Вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны, передает ТАСС.

По некоторым данным, Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

сенатор Рауф Арашуков(2019)|Фото: council.gov.ru

Арашуков был наделен полномочиями члена Совета Федерации в сентябре 2016 года. Вошел в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике.

По данным РБК, Арашуков в 31 год стал самым молодым членом Совета Федерации.

Осенью 2017 года в прессе появились сообщения о наличии у Арашукова вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако проведенная Советом Федерации проверка эту информацию не подтвердила.

5 сентября 2018 года родственники убитых - лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова - пикетировали здание Управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу в Пятигорске, требуя доведения расследования до конца и наказания всех виновных.

Они ссылались на показания задержанных участников указанных преступлений, называвших заказчиком Рауфа Арашукова. Эти обвинения поддержал председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов и делегаты состоявшегося в эти же дни в Черкесске съезда черкесского народа.

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Сенатор Арашуков задержан прямо в зале заседаний Совфеда

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Теги: Совет Федерации, Рауф Арашуков



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