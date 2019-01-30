Уральский маньяк, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу на стадионе в Екатеринбурге, сядет на 24 года

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор 48-летнему Андрею Черняеву, который в 2011 году на школьном стадионе изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину приговорили к 24 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Суд признал Черняева виновным в совершении угрозы убийством (статья 119 УК РФ), трёх изнасилований (статья 131 УК РФ), двух эпизодов насильственных действий сексуального характера (статья 132 УК РФ), одной кражи (статья 158 УК РФ) и в убийстве, совершённом с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряжённом с изнасилованием (п.п."д","к" часть 2 статьи 105 УК РФ).

Напомним, что Черняев ночью 18 сентября 2011 года совершил нападение на девочку на стадионе школы №57 в Екатеринбурге. Он изнасиловал ребенка, а потом нанес девочке не менее 41 удара ножом по телу.

"В частности, за период расследования допрошено и опрошено порядка 4 тысяч человек, назначено и проведено более 500 судебных экспертиз (в том числе, судебно-медицинская, генетические, информационно-аналитические, химические экспертизы). Также проводились обыски и иные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Задержать подозреваемого удалось только 10 мая 2017 года. Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной.

"Одним из весомых доказательств, добытых в ходе следствия, в частности, стало совпадение ДНК-профиля, принадлежащего обвиняемому, с биологическими материалами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия и тела погибшей девочки", - добавили в СК.

Первое преступление Черняев совершил еще в 1999-2000 годах - мужчина угрожал убийством своей родственнице. А в апреле 2001 года подсудимый изнасиловал свою родственницу с особой жестокостью. Еще одно изнасилование Андрей Черняев совершил 26 июня 2008 года в своей квартире. Его жертвой стала ранее незнакомая ему девушка, у которой он также похитил имущество.

По ряду преступлений мужчина был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения.