Воронежский губернатор выступил на правительственном совещании по развитию сельских территорий с предложениями

Накануне Дмитрий Медведев провел совещание о ходе подготовки государственной программы комплексного развития сельских территорий. Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил на совещании с докладом и конкретными предложениями.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. Дмитрий Медведев объявил о подписании постановления правительства РФ, согласно которому дополнены правила размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли. Дополненные правила начнут действовать с 1 июля 2019 года. И с этого момента, согласно этому документу, молочные продукты в торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием, что изготовлены без заменителей молочного жира. " Покупатель имеет право знать, что приобретает. В последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры. Эта технология позволяет увеличить срок хранения молочной продукции, снизить себестоимость. Есть свои плюсы, но не всегда эти детали изложены на упаковке, и не все хотят эти продукты покупать", - отметил премьер-министр.

Новые требования, считает премьер, будут полезны прежде всего малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока.

Говоря о комплексном развитии сельских территорий, Дмитрий Медведев подчеркнул, что создание нормальных условий жизни на селе – не только строительство «теплых домов с современным водоснабжением», но и развитие дорожной сети, социальной инфраструктуры, досуговых возможностей и цифровых технологий. В течение пяти лет через соответствующую федеральную целевую программу и подпрограмму государственной программы по развитию сельского хозяйства было направлено более 170 млрд рублей. При этом, на селе построено почти 4 млн. кв.м. жилья, более половины этого объема – для молодых семей и специалистов. Открыто 630 ФАПов и офисов врачей общей практики, заработали школы почти на 13 тысяч мест.

Но сделать предстоит еще очень много, заявил Дмитрий Медведев. И сообщил, что в 2019 году на развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд.

Основным докладчиком на совещании был министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, что принимаемые меры пока нельзя считать достаточными, и привел примеры проблем, существующих сегодня в сельских территориях. Так, уровень безработицы на селе достигает 8%, тогда как в городе этот показатель составляет 4,3%, доля сельского населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума – 20%, а в городе этот показатель ниже – 11,2%. Более 67% жилищного фонда в сельской местности оборудовано не всеми видами благоустройства, 400 тысяч сельских школьников вынуждены обучаться в две и даже три смены. Нормативным требованиям отвечают только 53% местных и немногим более 43% региональных дорог. Сельское население за 10 лет сократилось на 500 тысяч человек. По данным министра, на данный момент в значительном повышении уровня жизни нуждаются более 37 миллионов сельских жителей – более четверти всего населения Российской Федерации.

Патрушев уточнил, что Минсельхоз определяет основными целями госпрограммы комплексного развития сельских территорий повышение уровня благосостояния и качества жизни сельского населения, сохранение численности сельского населения, в первую очередь – молодежи, обеспечение сбалансированности расселения, то есть равномерного распределения людей по территории страны. Для достижения этих целей необходима совместная с субъектами РФ работа по решению целого комплекса задач различной отраслевой направленности.

Одним из основных направлений госпрограммы в ближайшей перспективе станут перспективные территории экономического роста, где реализуются или планируются новые инвестиционные проекты различной отраслевой направленности и всех сегментов бизнеса. Особое внимание будет уделено проектам малого и среднего бизнеса, в том числе, фермерским хозяйствам.

Дмитрий Патрушев также добавил, что на основании предоставленной субъектами РФ информации предварительный объем финансирования госпрограммы для решения поставленных задач оценивается в 200 млрд. рублей ежегодно на период до 2025 года. В соответствии с «дорожной картой» подготовку госпрограммы планируется завершить 15 марта текущего года. Затем документ будет размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, а также направлен на рассмотрение и согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

Воронежский губернатор Александр Гусев выступил на совещании с информацией о создании современных и комфортных условий для жизни в сельской местности и высказал ряд предложений для возможного внесения в государственную программу развития сельских территорий. В частности, глава региона обратил внимание на капитальный ремонт дорог в сельской местности, а также необходимость обеспечить сельское население чистой питьевой водой и стимулировать жилищное строительство.