30 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Дубровский приказал провести проверку в больнице, где умерли трое детей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал провести проверку в Копейской больнице, где с декабря умерли трое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам главы региона, смерть каждого ребёнка - горе, и безусловно, требуется тщательный разбор и анализ причин.

"Приказал провести проверку больницы Копейска", - подчеркнул он.

Соответствующая комиссия при министерстве здравоохранения региона создана и приступила к работе.

"Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений", - добавил губернатор.

Глава области в ближайшее время лично посетит учреждение.

Накануне стало известно, что в больнице 29 января умер 13-летний мальчик. Сейчас по факту трагедии проводится доследственная проверка. С декабря в больнице умерло трое детей.

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Дубровский приказал провести проверку в больнице, где умерли трое детей

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Теги: проверка, больница, смерть, ребенок, Борис Дубровский,



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