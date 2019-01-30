Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии

Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента.

По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор, передает Regnum.

Ранее Абэ не исключил появление американских военных баз на Курилах. По его словам, в случае передачи части южных Курильских островов Японии, размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио.

Напомним, ранее Синдзо Абэ заявлял, что новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале. Также известно, что в Москве проведут шествие и новый массовый митинг в защиту Южных Курил.