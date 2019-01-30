Подмосковные следователи проводят проверку после сообщений об избиении первоклассника на уроке физкультуры

Подмосковные следователи инициировали проверку после сообщений об избиении первоклассника на уроке физкультуры, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел на уроке физкультуры в одной из школ города Химок, в процессе проведения которого ученики первого класса подвергли избиению 8-летнего одноклассника по инициативе учителя. Преподаватель сказала детям, что сегодня у них "День каннибала", и все желающие могут накинуться на выбранного ей ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало Накануне.RU, в инциденте также разбираются полиция и Уполномоченный по правам ребенка Московской области.

Отметим, в декабре следственный отдел по Нижневартовску начал процессуальную проверку информации об избиении школьницы в Излучинске. СМИ сообщили, что девочку избивали сверстницы, происходящее они снимали на телефон.