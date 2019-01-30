30 Января 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермяк выиграл миллион в лотерею

Житель Перми стал миллионером, выиграв в первом в истории "Гослото "4 из 20" распределительном тираже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе государственной лотереи.

Билет стоил пермяку тысячу рублей. Выигрыш составил 1,3 млн руб. Также крупный приз получил москвич, тоже сделавший развернутую ставку - он купил билет за 99 тыс. руб. и выиграл 1,1 млн руб.

Чтобы получить выигрыш, им необходимо обратиться в лотерейный центр Столото в Москве.

Всего в распределительном тираже участвовало 503 тыс. 249 билетов, которые сформировали в сумме 738 тыс. 728 комбинаций. Общая сумма, выплаченная по итогам, составила 580 млн 877 тыс. 428 рублей.

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Пермяк выиграл миллион в лотерею

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Теги: лотерея, выигрыш, миллион



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