Пермяк выиграл миллион в лотерею

Житель Перми стал миллионером, выиграв в первом в истории "Гослото "4 из 20" распределительном тираже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе государственной лотереи.

Билет стоил пермяку тысячу рублей. Выигрыш составил 1,3 млн руб. Также крупный приз получил москвич, тоже сделавший развернутую ставку - он купил билет за 99 тыс. руб. и выиграл 1,1 млн руб.

Чтобы получить выигрыш, им необходимо обратиться в лотерейный центр Столото в Москве.

Всего в распределительном тираже участвовало 503 тыс. 249 билетов, которые сформировали в сумме 738 тыс. 728 комбинаций. Общая сумма, выплаченная по итогам, составила 580 млн 877 тыс. 428 рублей.