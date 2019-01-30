Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин приедет к миасским ракетчикам

4 февраля гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин приедет в Миасс.

В рамках визита на Южный Урал он посетит Государственный ракетный центр имени академика Макеева. В мероприятии также примет участие губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что в Миассе у госкорпорации находятся два предприятия— Государственный ракетный центр имени Макеева и Миасский машиностроительный завод.

Напомним, в декабре 2017 года Государственный ракетный центр имени академика Макеева на выставке в Челябинске представил модели трех поколений баллистических ракет подводных лодок, а также свой проект – многоразовую ракету "Корона". Также стало известно, что предприятие разрабатывает перспективный стратегический ракетный комплекс. Главное его отличие в том, что он предназначен не для военно-морского флота, а для ракетных войск стратегического назначения.