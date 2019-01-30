В Петербурге из-за несогласия с пенсионной "реформой" из "ЕР" выходят депутаты

В одном из округов Санкт-Петербурга несколько депутатов "Единой России" написали заявление о выходе из партии по причине несогласия с пенсионной "реформой".

По инициативе депутата муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ от КПРФ Андрея Сысоева в муниципальном Совете прошло обсуждение нововведений в пенсионное законодательство.

Отмечается, что в муниципальный Совет неоднократно обращались жители округа с негативной оценкой законопроекта об изменении пенсионного возраста.

Большинство депутатов сошлись во мнении, что позиция "ЕР" и регионального отделения партии по пенсионной "реформе" не логична, не отвечает интересам граждан, противоречит ст.7 Конституции РФ.

"В связи с этим глава МО МО Дворцовый округ Абрамов Д.В. и депутаты Голубцов А.А., Попов В.В., Филимонова Е.О., Ерохин А.В., Косачев И.Н., Данилевский А.А., Егорова И.Б. признали , что не могут более находиться в рядах партии "Единая Россия", и написали заявление о выходе из партии", - говорится в сообщении на сайте муниципального округа.

Как сообщало Накануне.RU, рейтинги главной политической силы в стране – "Единой России" – начали движение вниз еще летом прошлого года. Их, несмотря на блестяще проведенный ЧМ-2018, неумолимо потянула вниз пенсионная "реформа".

Эксперты отмечают, что в 2019 году пройдут выборы губернаторов в 18 субъектах, включая такие стратегические регионы, как родной для президента Санкт-Петербург, Астраханская область, Башкортостан – и везде судьба кандидатов от власти не сулит легкой победы.