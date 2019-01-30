30 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Житель Прикамья получил 17 лет за организацию заказного убийства

50-летний житель Губахи серьёзно наказан за убийство по найму 20-летней давности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Напомним, в ночь на 16 декабря 1997 г. 28-летний мужчина задушил 20-летнего знакомого. Тело убитого он сбросил в реку Косьва. В апреле 1998 г. он же решил убить 42-летнего жителя Губахи, который ему не нравился. Для этого организатор казни нанял в Гремячинске трех исполнителей. Позже он обсуждал с ними детали убийства, снабдил оружием и жильем, полагают следователи.

30 апреля 1998 г. преступники, вооружившись охотничьим ружьем и боеприпасами, приехали к дому жертвы. Один из них остался в подъезде, двое других вошли в квартиру. Там один из убийц выстрелил мужчине в голову. В течение года преступления были раскрыты. В 1998 и 2001 гг. исполнитель и двое пособников отправились в колонии. Организатор заказного убийства скрывался более 20 лет и только в июне 2018 г. был задержан в столичном регионе.

Суд наказал его 17 годами колонии строгого режима.

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Житель Прикамья получил 17 лет за организацию заказного убийства

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Теги: заказное убийство, Губаха, Гремячинск



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