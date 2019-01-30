Школьников и воспитанников детских садиков Екатеринбурга отправят по домам из-за гриппа и ОРВИ

В школах и детских садах Екатеринбурга вводятся ограничительные мероприятия по гриппу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Распоряжением мэрии, которое опубликовано на официальном сайте администрации с 30 января 2019 года ученики школ и воспитанники учреждений допобразования переводятся на дистанционное обучение.

По данным Роспотребнадзора, в период с 21 по 27 января 2019 года зарегистрировано 21 088 случаев заболевания ОРВИ, что превышает уровень заболеваемости населения ОРВИ, зафиксированный на прошлой неделе.

Напомним, в Екатеринбург в начале февраля придут сильные морозы. Уже в эти выходные ударят сильные морозы. По данным Gismeteo, в воскресенье похолодает до -26, а ночью до -29. С 4 по 6 февраля в регионе температура ночью опустится до -38 градусов, а днём составит около -30 градусов.