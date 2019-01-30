Школьников и воспитанников детских садиков Екатеринбурга отправят по домам из-за гриппа и ОРВИ

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Свердловская область

Школьников и воспитанников детских садиков Екатеринбурга отправят по домам из-за гриппа и ОРВИ

В школах и детских садах Екатеринбурга вводятся ограничительные мероприятия по гриппу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Распоряжением мэрии, которое опубликовано на официальном сайте администрации с 30 января 2019 года ученики школ и воспитанники учреждений допобразования переводятся на дистанционное обучение.

По данным Роспотребнадзора, в период с 21 по 27 января 2019 года зарегистрировано 21 088 случаев заболевания ОРВИ, что превышает уровень заболеваемости населения ОРВИ, зафиксированный на прошлой неделе.

Напомним, в Екатеринбург в начале февраля придут сильные морозы. Уже в эти выходные ударят сильные морозы. По данным Gismeteo, в воскресенье похолодает до -26, а ночью до -29. С 4 по 6 февраля в регионе температура ночью опустится до -38 градусов, а днём составит около -30 градусов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Школьников и воспитанников детских садиков Екатеринбурга отправят по домам из-за гриппа и ОРВИ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школы, детские сады, грипп, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 379

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети