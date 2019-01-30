30 Января 2019
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Политика

По вопросам "мусорной реформы" в прокуратуру Екатеринбурга обратились более 9 тысяч человек

В 2018 году в прокуратуру Екатеринбурга поступило более 9 тыс. обращений от  граждан по вопросам "мусорной реформы". Об этом сообщила на пресс-конференции прокурор города Светлана Кузнецова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пока у граждан как таковых вопросов нет, я думаю, что обращения пойдут вот сейчас, когда граждане начали получать квитанции", - сказала прокурор.
Она добавила, что ведомство занималось и будет заниматься анализом ситуации, в том числе и анализом работы спецавтобазы. 

"Необходимо прежде всего понимание для чего эта реформа сделана. У нас проводились и совещания и встречи по вопросам информирования населения по установке тарифов на вывоз ТКО. Но тем не менее есть некоторое недопонимание по оплате данной услуги", - отметила Светлана Кузнецова.

Между тем вопросами необоснованности тарифов прокуратура пока не занимается, как сказала прокурор, тарифы утверждаются РЭКом, и на сегодняшний день ведомству не поступало указаний по этому поводу.

Отметим, что ведомство открыло горячую линию для горожан, чтобы они смогли сообщать о проблемах вывоза ТКО.

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По вопросам "мусорной реформы" в прокуратуру Екатеринбурга обратились более 9 тысяч человек

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