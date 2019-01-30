30 Января 2019
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Политика

Парламент Великобритании проголосовал против Brexit без сделки с Евросоюзом

В британском парламенте во вторник вечером прошло голосование по серии поправок, касающихся условий выхода страны из Евросоюза.

Депутаты поддержали запрет Brexit без заключения соглашения с Брюсселем.

Также парламент выступил против переноса даты Brexit с 29 марта на конец 2019 года. При этом решение Палаты общин не является обязательным для исполнения правительства, отмечает Regnum.

Напомним, британский парламент выразил доверие правительству Терезы Мэй. Таким образом, премьер-министр удержалась у власти. И это несмотря на то, что ранее провалилось голосование по Brexit.

Ранее британский парламент голосами 432 депутатов отверг соглашение Лондона и Брюсселя об условиях Brexit. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что является самым крупным поражениемпремьер-министра Соединённого Королевства в парламенте за последние 95 лет.

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Парламент Великобритании проголосовал против Brexit без сделки с Евросоюзом

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Теги: Brexit, Великобритания, Евросоюз



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