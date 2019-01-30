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Общество Свердловская область

Епархия больше не будет претендовать на здания трех колледжей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось очередное заседание суда по делу о трех колледжах, которые епархия пыталась забрать в свою собственность. Но в день рассмотрения кассации церковнослужители заявили о мировом соглашении, передаёт корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу и решил взять перерыв в заседание до 5 февраля. Сегодня на заседании присутствовали представители всех колледжей. Напомним, что епархия оспаривала принадлежность зданий на ул. Декабристов, 58 и 83 и на проспекте Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи соответственно.

Представитель епархии в начале заседания заявил о ходатайстве, чтобы заключить между МУГИСО и РПЦ мировое соглашение и прекратить производство по делу. МУГИСО и все остальные участники заседания поддержали такое решение.

На вопрос Накануне.RU, почему епархия решила заключить соглашение, не ответили, попросили обратиться в пресс-службу РПЦ. Между тем, по соглашению церковники отказываются от своих претензий.

Напомним, что уже три раза РПЦ пыталась отвоевать здания у министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) и неизменно проигрывала суды. По мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. РПЦ намеревалась их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Ответчиком выступило МУГИСО, а также в качестве заинтересованных сторон - руководство колледжей. Они сумели предоставить аргументы, в том числе архивные, согласно которым, объекты нельзя признать принадлежавшими ранее церкви.

Монтажный колледж, Екатеринбург, Декабристов 83(2018)|Фото: ekburg.ru

Экономико-технологический колледж, Екатеринбург, Декабристов 58(2018)|Фото: 1723.ru

Мужской хоровой колледж в Екатеринбурге, Ленина 13(2018)|Фото: regions.kidsreview.ru

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Епархия больше не будет претендовать на здания трех колледжей в Екатеринбурге

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Теги: суд три колледжа, екатеринбургская епархия,



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