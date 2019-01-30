Главы зауральских районов после смертельных пожаров начали лично объезжать дома с многодетными семьями

Главы районов Курганской области начали лично ездить по домам, в которых живут многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 января пожар в деревне Раздольная Юргамышского района унес жизни трех несовершеннолетних детей. А ночью 29 января в селе Горохово в том же районе в огне погибли трое детей и их мать. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Также возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников. В регионе в связи с чередой трагедий введен особый противопожарный режим. Глава Курганской области Вадим Шумков поручил всем руководителям районов региона лично организовать подомовые обходы с целью предупреждения подобных трагедий.

Одним из первых смотреть домовладения отправился глава Кетовского района Владимир Архипов. По его словам, повтор трагедии в Юргамышском районе при всех, казалось бы, принятых мерах, очередной раз доказывает, что ответственность лежит на взрослых вне зависимости от должностей и положения.

"Сегодня сам участвовал в подворовом обходе многодетных семей в социально опасном положении. Во всех семьях ситуация разная. Хочется помочь всем, кому-то достаточно просто внимания, где-то приходится применять достаточно жесткие меры - вплоть до изъятия детей. Считаю, что дети не должны страдать от безответственности взрослых", - сообщил Накануне.RU глава района.

По итогам таких поездок Владимир Архипов провел несколько рабочих встреч.

Напомним, по информации Накануне.RU, причиной второй трагедии в селе Горохово стал алкоголь - мать детей в момент пожара спала в пьяном состоянии и не способна была спасти ни себя, ни своих ребят. Ее сожитель смог спастись, выбравшись в окно. Официальную причину пожара в МЧС Зауралья пока не назвали.