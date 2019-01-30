Футболист Дмитрий Тарасов проиграл суд по многомиллионным алиментам бывшей жене

Футболист столичного "Локомотива" Дмитрий Тарасов (31) проиграл суд бывшей жене Оксане. Спортсмен сам подал иск, в котором добивался пересмотра размера алиментов на их общую дочь, а также просил простить ему часть долга по невыплаченным ранее алиментам. Также в иске был пункт, в котором Дмитрий просил предоставить ему возможность забирать к себе дочку на ночь.

В итоге суд отказался удовлетворять первые да требования, по третьему стороны договорились.

"Сегодня прошло заседание по делу Тарасова – он подавал в суд на Оксану и просил: уменьшить размер задолженности по алиментам, которая составляет 7,5 миллиона рублей и плюс неустойку – около 8 миллионов; уменьшить сами алименты в четыре раза – с 480 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц; определить такой порядок общения с ребенком, чтобы Дмитрий мог забирать дочь на ночь. Суд отказался удовлетворять первые два требования и оставил все суммы без изменений", - рассказал изданию "Спорт-Экспресс" адвокат Оксаны Сергей Жорин.

Он добавил про третий пункт: "Мы на суде предложили свои условия, ведь мама не возражает, чтобы отец виделся с Ангелиной, но поскольку дочка у него никогда не оставалась на ночь, были против того, чтобы Тарасов забирал ее на несколько дней. В данной ситуации суд встал на нашу сторону. В итоге Дмитрий имеет право общаться с ребенком несколько часов в неделю. А в праздники, выходные и каникулы согласовывать с мамой порядок встреч. Мы остались довольны решениями суда".

Оксана написала на своей странице в Instagram по итогам заседания: "Большое спасибо тем, кто меня поддерживал!!! Было много лжи, но я чрезмерно рада, что суд во всем разобрался и сегодня вынес решение в нашу пользу!".