30 Января 2019
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На Ямале из-за сильных морозов закрываются все зимники

По информации синоптиков сегодня и завтра на Ямал надвигаются аномальные морозы. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 15 градусов и больше. Из-за этого в регионе закрываются все зимние автодороги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Зимник "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" сегодня закрыт с 8.00 для всех видов транспорта. Также до особого распоряжения закрыто движение по зимнику "Салехард – Надым". Из-за температуры 46 градусов мороза прекращена работа зимней автодороги "Уренгой – Красноселькуп". Сорокаградусные морозы повлияли на работу зимника "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги". Движение по автодороге закрыто дол особого распоряжения.

"Специалисты призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники – это опасно для жизни. В условиях низких отрицательных температур может произойти поломка транспорта. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу", - напоминают в пресс-службе правительства Ямала.

Согласно прогнозу погоды, сегодня днем температура воздуха опустится до минус 38, местами до -43 градусов. Ночью - до минус 40 - 45 градусов при порывах ветра 3-8 м/с. В отдельных районах порывы будут достигать 13 м/с и температура там опустится до 50 градусов.

1 февраля морозы сохранятся. На каждом КПП вводится усиленное дежурство. Дорожная техника приведена в режим повышенной готовности. Также будут приняты дополнительные меры по недопущению выезда на зимние автодороги в объезд КПП. Для этой работы привлекаются экипажи ГИБДД.

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На Ямале из-за сильных морозов закрываются все зимники

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Теги: зимник, погода, мороз, холод



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