Власти Магнитогорска не будут насильно переселять жителей дома, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что власти не будут насильно переселять жителей дома, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда. Об этом он сообщил на встрече с инициативной группой жителей дома №164 по проспекту Карла Маркса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Бердников призвал жителей дождаться результатов экспертизы, которую проведут после демонтажных работ.

"Будет заключение о состоянии дома. Насильно переселять никого не будут. В администрации работает штаб, я ежедневно веду прием с жителями дома и отвечаю на все интересующие вопросы. Могу встретиться в любой день", - подчеркнул он.

Также жильцы дома заявили о своем желании встретиться с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко и губернатором Борисом Дубровский. Градоначальник в ответ сообщил, что в планах такая встреча есть.

"Если у них не будет изменений в рабочем графике, то такая встреча обязательно состоится. Но для объективности картины необходимо пригласить жителей с разными точками зрения на расселение", - добавил он.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Однако мнения жителей дома разделились, одни хотят переехать в новое жилье, другие – нет.