На Южном Урале глава села попала под "уголовку" за разбазаривание казенной земли

Глава села Айлино на Южном Урале незаконно раздавала землю муниципалитета своим знакомым.

В 2011-2012 женщина помогла своей знакомой оформить право собственности на землю - глава села внесла в поддельную выписку из похозяйственной книги ложные сведения о наличии прав на землю, а потом сама эту выписку и подписала, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На основании этой выписки за знакомой зарегистрировано право собственности на землю.

В отношении главы села возбуждено уголовное дело.