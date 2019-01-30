30 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале глава села попала под "уголовку" за разбазаривание казенной земли

Глава села Айлино на Южном Урале незаконно раздавала землю муниципалитета своим знакомым.

В 2011-2012 женщина помогла своей знакомой оформить право собственности на землю - глава села внесла в поддельную выписку из похозяйственной книги ложные сведения о наличии прав на землю, а потом сама эту выписку и подписала, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На основании этой выписки за знакомой зарегистрировано право собственности на землю.

В отношении главы села возбуждено уголовное дело.

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На Южном Урале глава села попала под "уголовку" за разбазаривание казенной земли

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Теги: Айлино, село, глава, земля, суд, уголовное дело



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