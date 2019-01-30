30 Января 2019
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"День каннибала" в Химках: учительница спровоцировала избиение первоклассника

Полиция и Уполномоченный по правам ребенка Московской области разбираются в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.

По данным СМИ, 8-летний ребенок пришел домой и рассказал, что одноклассники били его по голове, как им это советовала учительницы физкультуры. Преподаватель сказала детям, что сегодня у них "День каннибала", и все желающие могут накинуться на выбранного ей ребенка.

У школьника диагностировали сотрясение мозга. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова сообщила ТАСС, что учительница уволилась, она не смогла объяснить, почему так себя повела.

В декабре следственный отдел по Нижневартовску начал процессуальную проверку информации об избиении школьницы в Излучинске. СМИ сообщили, что девочку избивали сверстницы, происходящее они снимали на телефон.

Как сообщало Накануне.RU, летом в Свердловской области подростки до смерти забили инвалида. Одна из участниц снимала происходящее на телефон.

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет - им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

Несовершеннолетняя девочка, которая снимала на видео убийство инвалида в Берёзовском, проведёт в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 1,5 года.

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"День каннибала" в Химках: учительница спровоцировала избиение первоклассника

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Теги: химки, первоклассник, учительница



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