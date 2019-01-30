В России тестируют автоматическую систему паспортного контроля

В России начались испытания автоматической системы паспортного контроля, призванной ускорить процедуру прохождения границы.

Как сообщают "Известия", такая система в тестовом режиме уже работает в Шереметьево и готовится к установке во Внуково и Домодедово.

Сканирование данных биометрического паспорта, отпечатков пальцев и фотография будут осуществляться при пересечении границы автоматически. Пока воспользоваться таким способом прохождения паспортного контроля могут только россияне.

В настоящее время изучаются результаты испытаний, по их итогам будет принято решение о вводе в эксплуатацию подобной системы в эксплуатацию. Однако даже при самых быстрых темпах внедрения, такая технология может быть внедрена повсеместно не ранее чем через пять лет.