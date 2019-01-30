30 Января 2019
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Горринг не разглашал коммерческую информацию, не нарушал трудовых отношений, - Росгеология

В Росгеологии провели проверку видеозаписи, на которой запечатлен уже бывший замглавы холдинга, откровенничающий с партнерами по компьютерной игре.

Напомним, герой стрима на Twitch матерится, называет себя Русланом Горрингом и рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, а также выливает на свет подробности своей работы. В частности, рассказал о том, как уволил сотрудницу, за то, что она купила авиабилеты в первый класс, а не в бизнес-класс. После ее вновь взяли на работу, подняли зарплату и велели "стучать" на сотрудников. Девушка, о которой шла речь, также присутствовала на видеоролике и по требованию своего руководителя подтвердила сказанное.

Как сообщили в пресс-службе Росгеологии, холдинг провел проверку информации и не нашел фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации.

"В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут", - говорится в сообщении. Ранее, напомним, об увольнении Горринга заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, однако в Росгеологии посчитали, что министр не может увольнять сотрудников холдинга, и уволили его сами. Сам бывший чиновник объявил, что отбывает работать в Африку.

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Горринг не разглашал коммерческую информацию, не нарушал трудовых отношений, - Росгеология

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Теги: руслан горринг, росгеология, проверка



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