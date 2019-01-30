30 Января 2019
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Общество Пермский край

Школы Перми закрыты на карантин из-за ОРВИ

Школьники Перми отправились на внеплановые каникулы. Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования столицы Прикамья будут закрыты на карантин до 8 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

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По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог среди населения превышен на 37,2% и количество заболевших продолжает расти. Карантин поможет избежать дальнейшего массового распространения вируса.

В Перми отменены массовые мероприятия в помещениях.

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Школы Перми закрыты на карантин из-за ОРВИ

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Теги: ОРВИ, карантин, администрация Перми



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