Школы Перми закрыты на карантин из-за ОРВИ

В Перми отменены массовые мероприятия в помещениях.

По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог среди населения превышен на 37,2% и количество заболевших продолжает расти. Карантин поможет избежать дальнейшего массового распространения вируса.

Школьники Перми отправились на внеплановые каникулы. Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования столицы Прикамья будут закрыты на карантин до 8 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.





