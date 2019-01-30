30 Января 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Енина прочат на пост гендиректора ОТВ. В администрации губернатора опровергают

Уральские медийщики не перестают генерировать идеи по поводу кадровых назначений, связанных с, якобы, грядущим слиянием двух телеканалов ‒ "Областное телевидение" (ОТВ) и "4-й канал".

Последняя "новость" ‒ ОТВ возглавит телеведущий, начальник отдела по агитационно-пропагандистской работе исполнительного комитета свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Енин. Куда будет трудоустроен нынешний гендиректор ОТВ Антон Стуликов, слухмейкеры придумать не смогли.

стуликов антон николаевич генеральный директор оао областное телевидение(2014)|Фото: Накануне.ru

Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова коротко прокомментировала Накануне.RU эту информацию: "Это не кадровое назначение, а слух". И добавила: "Антон Николаевич [Стуликов] работает на своём посту с полной самоотдачей".

Енин же на своей странице в социальной сети по этому поводу пошутил: "Предлагаю коллегам "прочить" меня сразу в губернаторы, чего мелочиться".

Евгений Енин(2019)|Фото: www.facebook.com/shvaygert

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Енина прочат на пост гендиректора ОТВ. В администрации губернатора опровергают

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Теги: СМИ, ОТВ, 4 канал, Евгений Енин, Антон Стуликов, Юлия Прыткова



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