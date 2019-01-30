США пообещали "серьезные последствия" тем, кто причинит вред Гуаидо

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил "серьезными последствиями" тем, кто каким-либо образом навредит лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Так он прокомментировал заявление венесуэльского генеральный прокурора Тарека Уильяма Сааба о том, что в отношении Гуаидо начато расследование.

По словам Болтона, наказание также ждет тех, кто "попытается разрушить демократию" в Венесуэле, передает Regnum.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил самопровозглашенному "президенту" Венесуэлы Хуану Гуаидо выезд из страны и заблокировал его счета.

Напомним, в начале января Николас Мадуро во второй раз стал президентом Венесуэлы, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США.

23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя и.о. президента. Мадуро заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

Гуаидо, отметим,заявлял, что Россия лишь выиграет в случае окончательного смещения с поста Мадуро.