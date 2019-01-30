МИД РФ заявил о критическом уровне конфликтного потенциала в мире

Ситуация в сфере международной безопасности продолжает деградировать. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече государств "ядерной пятёрки" в Пекине заявил, что уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки. Как передаёт РИА "Новости", дипломат подчеркнул, что снижение уровня стратегической стабильности происходит на фоне попыток раскачать и демонтировать архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями.

О сложностях в этом направлении свидетельствуют не только заявления МИД РФ, но и то, что страны "ядерной пятёрки", куда помимо России входят США, Китай Великобритания и Франция, отказались от совместного заявления по итогам встречи.

Напомним, США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности, обвинив Россию в предоставлении неверных данных о крылатой ракете наземного базирования 9М729.