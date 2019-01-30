30 Января 2019
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Общество Челябинская область

Администрация Челябинска согласовала пикет против "мусорной реформы"

Челябинск присоединится к всероссийской акции протеста "Россия не помойка". Информационный пикет пройдет 3 февраля в сквере Андреевского. Администрация города согласовала проведение акции, сообщил Накануне.RU лидер движения "Стоп-ГОК", кандидат на пост главы города Василий Московец.

Пикет пройдет под девизом "люди – вместе, мусор – раздельно".

"Очень нравится нам лозунг этой акции. Мы полностью его придерживаемся. Обсудим, что у нас происходит, почему у нас не запланировано строительство мусороперерабатывающих комплексов и потребуем, чтобы власти хотя бы задумались о том, что необходимо срочно вводить раздельный сбор мусора", - отметил Московец.

Согласно уведомлению, в акции примут участие до 50 человек. Свое участие уже подтвердили "Стоп-ГОК", "Челябинск дыши", "Гражданский контроль" и Объединенная компартия.

Напомним, о намерении присоединиться к акции уже заявили 24 региона, 53 населенных пункта, общее число участников зависит от согласования митингов властями городов.

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Администрация Челябинска согласовала пикет против "мусорной реформы"

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Теги: пикет, мусор, экология, акция,



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