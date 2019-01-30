30 Января 2019
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Общество В России

Средний чек за услуги ЖКХ в 2018 году вырос на 7%

Рост стоимости коммунальных услуг в 2018 г. превысил инфляцию. Средний чек за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 7%, следует из консенсус-опроса банков из топ-50, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги.
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В среднем каждый россиянин платит за "коммуналку" 2968 руб. в месяц. Тарифы в 2018 г. были проиндексированы на 4%, поэтому увеличение размера платежа эксперты объясняют тем, что жители стали меньше экономить на коммунальных услугах, пишут "Известия".

В пресс-службе Минстроя не ответили на вопросы о возможных причинах роста в 2018 г. коммунального платежа на 7%.

В этом году из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) коммунальные тарифы будут проиндексированы дважды.

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Средний чек за услуги ЖКХ в 2018 году вырос на 7%

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Теги: ЖКх, коммунальные услуги,



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