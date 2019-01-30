30 Января 2019
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Происшествия Курганская область

В этом году в Зауралье поймали семерых нарушителей госграницы

Сотрудники ФСБ по Курганской и Тюменской областям уже с начала этого года задержали семерых нарушителей госграницы.

Все нарушители - выходцы из Центральной Азии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Помимо Зауралья злоумышленников задержали в Москве, Сургуте и Екатеринбурге.

"Ранее, проживая на территории России, иностранцы не соблюдали нормы российского законодательства и неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности. За совершенные правонарушения последующий въезд на территорию нашей страны был для них ограничен", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленники рвались в Россию - они получили у себя на родине новые документы, по которым вновь пересекли границу.

Всех их ждут суд.

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В этом году в Зауралье поймали семерых нарушителей госграницы

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Теги: нарушители, госграница, пограничники, ФСБ, Зауралье



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