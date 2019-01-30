Выплаты по ОСАГО могут вырасти в четыре раза

Выплаты по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП по полису ОСАГО могут увеличиться с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Предложение подготовил Минфин.

Ведомство также предлагает увеличить лимит выплат на погребение погибших в ДТП — с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Сами тарифы Минфин предлагает не пересматривать, пишет "Коммерсант", но в Центробанке отмечают, что поправки могут сказаться на стоимости полисов. По расчетам РСА, поправки увеличат среднюю премию по стране с 5,5 тыс. руб. до 6,1 тыс. руб.

Напомним, в январе вступили в силу поправки, расширяющие коридор тарифов ОСАГО. Полиса ряда страховщиков уже подорожали.