Китай начинает доминировать на рынке бронетехники Таиланда?

Таиланд может снова купить китайские танки. На этот раз - лёгкие VT5, экспортный вариант машины Type 15, недавно принятой на вооружение НОАК. В последнее время Бангкок занялся перевооружением своих бронетанковых сил. Опыт с танками "Оплот" оказался неудачным - из-за состояния своей оборонной промышленности Украина не смогла выполнить своих обязательств, поставив за пять лет лишь десять машин из сорока девяти. Взамен "Оплотов" Таиланд рассматривал китайские VT4 и российские Т-90, но остановил свой выбор именно на китайской технике. Таким образом VT5 может стать уже вторым китайским танком на вооружении этой страны ЮВА. При этом, лёгкие танки обладают рядом преимуществ на местном театре военных действий, и если российские машины способны конкурировать с VT4, то прямого аналога более лёгкому VT5 отечественный ВПК предложить не может. Таким образом Таиланд являет собой редкий пример страны, где перевооружение со старой американской техники происходит в основном за счёт китайских танков, тогда как постсоветские страны - Россия и Украина по разным причинам оказываются в стороне от этого процесса. Подробности в материале Накануне.RU.

Как передаёт "Синьлан синьвэнь" следующем месяце в Китай должна отправиться группа специалистов для ознакомления с новой партией танков. Хотя сообщается о желании купить третью партию VT-4, китайское издание напоминает, что подобные танки уже изучены таиландскими военными, поэтому нет необходимости отправлять специалистов для ознакомления с ними. В этой связи вероятно, что Бангкок скорее всего рассчитывает приобрести новейший основной боевой танк VT 5.

Лёгкий танк теоретически должен обладать лучшей маневренностью на пересечённой местности, однако с точки зрения соотношения тяги к весу (тяговооружённости), лёгкий основной боевой танк не имеет преимущества перед тяжёлым. "Синьлан синьвэнь" обращает внимание на то, что танк тип 15 имеет вес в 33 тонны при тяге двигателя в 900 л.с., таким образом, его тяговооружённость составляет 27,3 л.с на тонну. Такую же тяговооружённость имеет и более тяжёлый, 55-ти тонный основной боевой танк тип-99. В итоге на практике маневренность обеих машин практически одинакова.

Основным преимуществом лёгкого танка является то, что он может проходить по дорогам и мостам класса Б, тогда как танкам тип.99 требуется инфраструктура класса А. В КНР, где транспортная инфраструктура достаточно развита, этот вопрос не так важен, однако в странах ЮВА использование лёгких танков может значительно повысить маневренность вооружённых сил. В Китае Юго-восточном Китае, несмотря на обилие водных преград, тяжёлые танки могут легко перебрасываться как по железным дорогам, так и по шоссе. В настоящий момент уже принятый на вооружение танк тип.15 может применяться в Синьцзяне и Тибете, где на маневренность войск водные преграды не оказывают большого влияния. К тому же НОАК обладает достаточно большим опытом в наведении мостов. В этих условиях даже в высокогорных районах использование лёгких танков не имеет большого смысла. К тому же на Тибетском плато тип.15 может столкнуться с индийскими Т-90С, которым не сможет эффективно противостоять. Бронирование лёгкого китайского танка слабее чем у тип. 99 и Т-90С, а огневой мощи хватит только на то, чтобы поразить индийские Т-72, но не Т-90С.

Однако, в условиях Таиланда, дорожная сеть которого развита значительно хуже нежели в Китае (например через 700-километровую реку Мун перекинуто лишь 10 мостов, тогда как в Китае только в городе Чунцин через реки Янцзы и Цзялин 61 мост) танк VT5 обладает рядом преимуществ.

В военное время в случае если мосты будут разрушены противником, тайская армия сможет перебрасывать танки через реки на понтонах и здесь 30-ти тонный VT5 выглядит предпочтительнее более тяжёлого VT4 или "Оплота".

Полуостров Малакка на границе с Малайзией слишком узок и легко может контролироваться пехотой. Поэтому на данном направлении танки способны играть лишь вспомогательную роль. Граница Таиланда с Мьянмой достаточно протяжённая, но рельеф вдоль неё также не способствует развёртыванию и наступлению танковых подразделений. И наступательные, и оборонительные операции в этом районе должны осуществляться пехотой при поддержке авиации и артиллерии. Роль танков здесь также весьма ограничена. Естественной границей между Таиландом и Лаосом (эти страны воевали друг с другом в 1987 г.) служит река Меконг. Пропускная способность мостов через неё ограничена, не говоря уже о том, что в случае начала конфликта, они могут быть взорваны.

По сути дела, бронетанковые войска Таиланда способны концентрироваться только на камбоджийском направлении. Между странами есть ряд исторически сложившихся проблем, а местность там относительно ровная, способствующая прорывам танков вдоль дорог. В случае начала войны лёгкие танки могут прорваться по просёлочным дорогам и таким образом разбить камбоджийскую армию на части, прорваться к реке Меконг, и затем переходят от наступления к обороне, выматывая противника.

В 1979 – 1989 гг., когда Камбоджа контролировалась вьетнамскими вооружёнными силами, между Бангкоком и Ханоем десять лет длился вооружённый конфликт. Тогда не было масштабных битв, однако произошла целая серия небольших стычек. С 1984 г. вьетнамцы начали использовать бронетехнику, используя танки позади небольших групп пехоты, что принесло неплохие результаты. После изменения структуры бронетанковых сил, относительно лёгкие танки перебрасывались по понтонным мостам, что позволило поддерживать пехоту на более широком театре боевых действий.

В настоящий момент бронетанковые войска Таиланда располагают американскими машинами, была сделана попытка закупить украинские "Оплоты". Также сохраняются три "кавалерийские" дивизии, вооружённые лёгкой бронетехникой, в основном устаревшими лёгкими танками. В будущем станет актуальным вопрос о перевооружении "кавалерийских" дивизий более новой техникой. Несмотря на то, что в ВС Таиланда уже появились китайские VT4, Бангкок столкнётся с тем, что пятидесятитонные машины будет затруднительно использовать в ряде ситуаций. А у 35-тонных машин по-прежнему остаётся своя особая область применения и в будущем возможно совместное использование китайских танков обоих типов VT4 и VT5.

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с Накануне.RU отметил, что интерес к относительно легким танкам в странах региона из-за особенностей местности действительно есть. Можно вспомнить разрабатываемый Индонезией в сотрудничестве с Турцией так называемый "современный средний танк" Harimau (Kaplan MT). "И не зря тот же Таиланд в свое время стал единственным покупателем американских легких танков Stingray. По этой причине у китайских VT5 действительно есть перспективы на этом рынке. Что касается нашей страны, то прямого аналога того же VT5 у нас нет. Потенциально в этой нише может выступить модернизированная "Спрут-СДМ1", но это все-таки в первую очередь самоходная противотанковая пушка для десантных войск. Поэтому у нее мощная 125-мм пушка, но масса всего 18 тонн и соответственно достаточно слабая защита" - рассказал Юрий Лямин.

В случае с VT4 решающую роль по мнению эксперта сыграло то, что у Таиланда и Китая существуют давние налаженные связи в сфере поставок военной техники и, обжегшись на "Оплоте", Бангкок повернулся к старому проверенному партнеру.