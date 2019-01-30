В Югре остановили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры внесет изменения в подпрограмму для молодых семей. Об этом сказал заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев во время окружной видеоконференции, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, будет установлено приоритетное право на получение субсидии. Его получат югорчане, заключившие сделку по покупке жилья. Также приоритет по выплате субсидии будут иметь участники, достигшие возраста 36 лет. Но при этом возможность исключения из программы по достижению 36-летия сохраняется - в случае, если финансирования программы не хватит на всех участников списка на конкретный отчетный период.

Также участники встречи получили возможность задать свои вопросы. Один из вопросов касался уже исключенных из программы участников. В частности, людей волновал вопрос компенсации процентной ставки за жилье.

"Относительно исключенных уже участников, здесь я вас разочарую, мы какие-то решения по восстановлению в программе не планируем принимать за исключением тех случаев, когда права гражданина - участника программы были нарушены. Такие прецеденты, к сожалению, случаются, но они не носят массовый характер", - сообщил он.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Югры Наталья Комарова подписала изменения в окружной закон "О регулировании отдельных жилищных отношений.

Документ устанавливает условия предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений молодым семьям, молодым специалистам и представителям коренных малочисленных народов в автономном округе, подавшим заявления на получение государственной поддержки до 31 декабря 2010 года.

Для молодых семей и молодых специалистов срок завершения приема документов на получение субсидии установлен до 1 июля 2019 года. Основными условиями обеспечения данной мерой поддержки являются заключение договоров на приобретение или строительство жилых помещений и предоставления в уполномоченную организацию подтверждающих документов до установленного срока.