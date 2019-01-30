В Югре остановили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей

30 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре остановили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры внесет изменения в подпрограмму для молодых семей. Об этом сказал заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев во время окружной видеоконференции, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, будет установлено приоритетное право на получение субсидии. Его получат югорчане, заключившие сделку по покупке жилья. Также приоритет по выплате субсидии будут иметь участники, достигшие возраста 36 лет. Но при этом возможность исключения из программы по достижению 36-летия сохраняется - в случае, если финансирования программы не хватит на всех участников списка на конкретный отчетный период.

Также участники встречи получили возможность задать свои вопросы. Один из вопросов касался уже исключенных из программы участников. В частности, людей волновал вопрос компенсации процентной ставки за жилье.

"Относительно исключенных уже участников, здесь я вас разочарую, мы какие-то решения по восстановлению в программе не планируем принимать за исключением тех случаев, когда права гражданина - участника программы были нарушены. Такие прецеденты, к сожалению, случаются, но они не носят массовый характер", - сообщил он.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Югры Наталья Комарова подписала изменения в окружной закон "О регулировании отдельных жилищных отношений.

Документ устанавливает условия предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений молодым семьям, молодым специалистам и представителям коренных малочисленных народов в автономном округе, подавшим заявления на получение государственной поддержки до 31 декабря 2010 года.

Для молодых семей и молодых специалистов срок завершения приема документов на получение субсидии установлен до 1 июля 2019 года. Основными условиями обеспечения данной мерой поддержки являются заключение договоров на приобретение или строительство жилых помещений и предоставления в уполномоченную организацию подтверждающих документов до установленного срока.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре остановили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Зобницев, программа, молодая семья, субсидия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2018 15:59 Мск В Югре КМНС, молодые семьи и молодые субсидии получат субсидии на улучшение жилищных условий
Ранее 11.12.2018 08:20 Мск Югорские депутаты изменили правила предоставления жилищных субсидий

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 373

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети