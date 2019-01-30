Правительство РФ одобрило заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной летней Универсиады – 2023

Комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований согласовала заявку Екатеринбурга на право проведения XXXII Всемирной летней Универсиады – 2023. Обсуждение проходило под председательством вице-премьера России Ольги Голодец, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

В программу летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта - это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование и художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.

Екатеринбург подал заявку на проведение Универсиады-2023 еще летом 2018 года. Мэрия считает, что у города высокие шансы на победу, к тому же, "это будет хорошим подарком городу к 300-летию".