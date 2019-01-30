30 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

Полицейские ответят за смерть в аварии на тюменской трассе четверых людей

Глава УМВД по Тюменской области получил прокурорское представление за две аварии, в которых погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Напомним, 6 января в районе дома 96 по Червишевскому тракту Тюмени, а затем – на 195 км трассы Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск произошли две аварии. Погибли четыре человека, в том числе виновник происшествия и несовершеннолетний ребенок, двое получили тяжёлые травмы.

ДТП на трассе в 10.35. "Тойота Королла" выехала на "встречку", что подтверждается данными видеорегистратора, и на полном ходу столкнулась с "Рено Дастер". В "Рено" находились четыре человека: семья из села Червишево ехала в гости к родственникам в Тюмень. Погибли 53-летний мужчина, его 11-летняя дочь, а также 67-летняя бабушка девочки. 41-летняя пассажирка "Рено", мама ребенка, госпитализирована с тяжелыми травмами.

Также погиб 39-летний тюменец, управлявший "Тойотой". В 2018 г. мужчина дважды попадался инспекторам за вождение автомобилем "под кайфом", за что потерял права на три года. Был ли он под воздействием наркотиков в тот раз, установит экспертиза.

дтп Тюмень-Курган(2019)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

дтп Тюмень-Курган(2019)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За несколько минут до смертельного ДТП та же "Тойота" сбила женщину на пешеходном переходе на Червишевском тракте и, не останавливаясь, скрылась с места наезда. 30-летняя тюменка получила серьезные ранения.

Известно, что в 2017 г. водитель "Тойоты" вышел из колонии и в момент аварии был под надзором. Прокурорская проверка обстоятельств двух аварий показала, что силовики недостаточно чутко следили за освободившимся мужчиной. Из-за этого начальник УМВД России по Тюменской области получил представление о привлечении виновных в этом к ответственности.

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Полицейские ответят за смерть в аварии на тюменской трассе четверых людей

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Теги: дтп, Тюмень-Курган, прокурорское представление, Юрий Алтынов



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