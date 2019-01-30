Неужели правда? Главред и бывший журналист "Фонтанки" подозреваются в "сливе" информации СБУ

Еще работая в "Фонтанке", журналист Коротков любил удивлять читателей объемными расследованиями. Большинство из них посвящалось российским добровольцам, воевавшим в САР и Донбассе. Как правило, в них утверждалось, что те не связаны с российским военным ведомством, а работают на Пригожина. Однако, в качестве подтверждения своей позиции Денис Коротков не смог привести доказательств.

Но это не мешало ему продолжать работать в том же направлении. Более того, вопреки журналистской этике и нормам морали, Коротков даже как-то разместил в Рунете личные данные добровольцев, чем поставил под угрозу жизнь бойцов и безопасность их близких. Понятной реакцией на действия журналиста было недоумение со стороны многих СМИ и всех неравнодушных.

Вообще-то "породитель" скандальных опусов о пресловутой ЧВК "Вагнера" и бизнесмене Евгении Пригожине Денис Коротков известен в журналистских кругах как человек с сомнительной репутацией. И, логично, что к персоне Короткова стали детально присматриваться в "Фонтанке". Располагая информацией надежного источника, сотрудники ФАН выяснили, что руководство узнало о связях Короткова с СБУ. И якобы оказалось, что в обмен на денежное вознаграждение журналист "сливал" украинским спецслужбам информацию о россиянах. Именно из-за подтвержденной информации о связях Короткова с украинскими спецслужбами, ему и указали на дверь, выдворив из штата «Фонтанки».

При этом, главред "Фонтанки" почему-то находится на стороне бывшего подопечного и отрицает сотрудничество Короткова с Киевом. «Мне ничего не известно о сотрудничестве Короткова с СБУ, ЦРУ, МИ-6 и тому подобным», - заявил Горшков в интервью изданию The Bell.

Если следовать логике, то можно предположить, что коллеги, вероятно, действовали на тот момент сообща. И на то у них, скорей всего, были причины - инсайдерская информация от СБУ. Правда, подтвердить ее подлинность и достоверность зачастую так и не удавалось.