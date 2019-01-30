На Южном Урале введен карантин по гриппу и ОРВИ

В Челябинской области в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения введены ограничительные мероприятия по гриппу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как эпидемическая. За неделю было зарегистрировано 29 тыс. 96 случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 26%. Максимальный рост заболеваемости отмечен у школьников. Уровень заболеваемости превысил уровень эпидемического порога на 20%.

На карантин закрыты образовательные организации Кизильского района, а также четыре школы полностью, частично - 85 классов 34 школ и 1 группа техникума в 11 муниципальных образованиях.