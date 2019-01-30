30 Января 2019
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России

МЭР объяснил неожиданный рост ВВП. Статистику улучшил Ямал

Пересмотр динамики ВВП за 2018 г. в большую сторону связан со строительством завода "Ямал СПГ" и крупными нефтегазовыми проектами. Пояснения статистическим данным дало Минэкономразвития, передает корреспондент Накануне.RU.

В январе Росстат кардинально пересмотрел динамику объема строительных работ за 2018 г.: если предыдущая оценка за 11 месяцев 2018 г. составляла 0,5% год к году, то, по уточненным данным, рост за тот же период составил 5,7 % г/г. А в целом за прошлый год объем строительных работ увеличился на 5,3%. Благодаря динамике в строительстве рост ВВП в 2018 г. составил 2%.

Обновленные данные Росстата по объему строительных работ объясняют ускорение роста инвестиций в основной капитал до 5,2 % год к году, в то время как Минэкономразвития России прогнозировало соответствующий темп роста в диапазоне 1,8-2,3%.

Ситуация выглядела принципиально иной в разрезе субъектов, отмечает Минэкономразвития. Нетипично большое расхождение данных наблюдалось по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно данным за девять месяцев 2018 г. до пересмотра статистики, объем строительных работ составлял 97 млрд руб., в то время как инвестиции в здания (включая жилые) и сооружения по Ямало-Ненецкому автономному округу за тот же период составили 592 млрд руб.

"Вероятно, при пересмотре данных указанное расхождение было устранено (что составляет порядка 6% от совокупного объема работ по виду деятельности "Строительство" в целом по Российской Федерации за 2018 г.)", - отмечено в сообщении ведомства.

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МЭР объяснил неожиданный рост ВВП. Статистику улучшил Ямал

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Теги: ВВП, Ямал СПГ,



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