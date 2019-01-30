Пушков прокомментировал увольнение замглавы "Росгеологии"

Член российского Совфеда Алексей Пушков выразил недоумение назначением уволенного замглавы "Росгеологии" на высокий пост.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, причиной увольнения Руслана Горринга стало видео, на котором чиновник откровенничает с партнёрами по игре PUBG о работе в организации, в том числе сексуальной связи с подчинёнными.

"Вопрос: как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост? И что вообще происходит в этом ОАО, если там такие заместители?" — написал сенатор в Twitter.