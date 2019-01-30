30 Января 2019
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Православная церковь в Америке отказалась признать новую украинскую Церковь

Синод Православной церкви в Америке (ПЦА) отказался признавать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
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"Давайте помнить, что каноническая традиция святого православия — это не оружие, которое нужно использовать для завоевания, а средство для исцеления человеческих душ, — говорится в сообщении на сайте американской церкви. — Давайте помнить, что решение вопросов церковной юрисдикции, как в Северной Америке, так и во всём мире, должно решаться не в сфере правовых споров или не разрешаться путём вмешательства правительства, а в духе смирения и кротости, предлагаемого нашим Господом Иисусом Христом".

Синод также выразил "глубокую скорбь" из-за разрыва церковного общения между Русской и Константипольской церквами и надежду на его восстановление в согласии с Евангелием и священными канонами Церкви.

"Чтобы продемонстрировать нашу приверженность поддержанию единства в Церкви, мы выражаем наше желание и намерение поддерживать полное общение со всеми общепризнанными автокефальными Православными Церквами", — отмечается в синодальном письме.

Таким образом, Синод ПЦА постановил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия как канонического главу и предстоятеля УПЦ; не вносить никаких изменений в диптихи; сохранить общение между духовенством и верующими всех канонических православных юрисдикций в Северной Америке".

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Православная церковь в Америке отказалась признать новую украинскую Церковь

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Теги: ПЦА, ПЦУ, США, Украина, православие



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