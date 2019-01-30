Титов провел в Латвии встречу с предпринимателями, желающими вернуться в Россию

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов провел в Латвии встречу с предпринимателями, желающими вернуться в Россию, и принял четыре новых заявления от желающих попасть в "лондонский список".

"Пришло 19 человек, с большинством встречаюсь впервые. Люди прилетели из Испании, Германии, Украины, Армении, Грузии. Всё прошло очень эмоционально, но конструктивно. Предприниматели жаловались на то, что следствие игнорирует их доводы о том, что они не скрываются и готовы удалённо участвовать во всех следственных действиях. Они легально проживают на территории других стран, их адреса представлены в консульства, однако с ними отказываются проводить следственные действия, считая, что местонахождение "не установлено".

В числе новых фигурантов списка – обвиняемый в рейдерстве петербургский бизнесмен Михаил Слиозберг, бывший директор ярославского Института развития стратегических инициатив и соратник экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова Григорий Родин, которого обвиняют в растрате, а также бывший депутат законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев, которому инкриминируют хищение у одной из строительных компаний региона.

"Народ хочет домой. Тем, кому за 50–60 лет, сложно адаптироваться за границей, и они рассчитывают на справедливость. Будем помогать", – отметил Титов.

Напомним, в феврале 2018 года Титов раскрыл список из 16 российских бизнесменов, скрывающихся в Лондоне и желающих вернуться в страну после пересмотра их уголовных дел.

Этот список был ранее передан президенту Владимиру Путину. Двое из перечисленных в нем предприниматели из регионов УрФО - это бывший депутат палаты представителей Свердловской области Сергей Капчук и бизнесмен Константин Дюльгеров из Нижневартовска (ХМАО). Все бизнесмены считают свое уголовное преследование незаконным и требуют пересмотра дел. Если заведенные в отношении бизнесменов дела будут пересмотрены, то предприниматели готовы вернуться в Россию.